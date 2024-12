Pedro García Cuartango, sobre Mazón: "Está haciendo un flaco favor a su credibilidad aferrándose al poder"

El periodista Pedro García Cuartango sostiene que "pese a que Carlos Mazón haya cesado a dos conselleras, él es el principal responsable de lo que ocurrió el ese 29 de octubre, día de la DANA de Valencia", pero también, añade el periodista, "ha fallado los días posteriores a la catástrofe".

Por lo que, "Mazón está haciendo un flaco favor a las instituciones y a su propia credibilidad continuando aferrado al poder", afirma Cuartango. Por otro lado, y en lo que respecta a la polémica sobre los salarios [Mazón ha fulminado el techo de gasto salarialpara altos cargos de la Generalitat], Cuartango asegura que las manifestaciones del general Gan Pampols son un "error".

Porque, tal como argumental el periodista, "no se trata tanto de la cuantía de los sueldos, que no es una cuantía astronómica, sino que le ha faltado sensibilidad, en una situación como esta, el salario era lo de menos. Lo suyo hubiese sido una equiparación con el resto de los consejeros y no pedir una excepción. Por lo tanto, creo que está empezando por muy bien pie". Además, según comenta Cuartango, cree que Mazón "se ha equivocado" al delegar en un militar la tarea de la reconstrucción de Valencia. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.