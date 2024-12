El nuevo renuncio de Mazón: los datos oficiales desmienten que llegara tarde por el tráfico el día de la DANA

El president Carlos Mazón trató de justificar su llegada casi dos horas tarde a la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) ante les Corts valencianes. "No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a la l'Eliana", explicaba en el pleno sobre la gestión de la DANA del pasado 15 de noviembre .

Sin embargo, la información avanzada por eldiario.es desmiente al president. Datos oficiales de la Conselleria de Infraestructuras de su propio Consell, así como los registros de la Dirección General de Tráfico (DGT), muestran que en la tarde del 29 de octubre, cuando se desbordaron el Barranco del Poyo y el río Magro, en la carretera que debía llevar al president desde su despacho al epicentro de la gestión no había ninguna incidencia y la circulación era totalmente normal, como cualquier día. La CV-35 (conocida como Pista de Ademuz) está al norte del barranco del Poyo, en una zona que no se ha visto afectada por las riadas.

Según el registro oficial de Cegesem, el organismo autonómico de gestión de vías de la Conselleria de Infraestructuras, no hubo esa tarde ningún problema de relevancia en ese punto. También lo confirman los datos de aforo e incidencias de la DGT. El día 29 de octubre por la tarde, la carretera que va desde la ciudad de València al Centro de Coordinación Operativo Integrado no presentó ninguna anomalía. "El tráfico habitual de cualquier día", según las fuentes oficiales consultadas por eldiario.es.

Así las cosas, lo que hizo entre las 18.00 horas (cuando acabó su comida con la periodista Maribel Vilaplana) y las 19.10 horas de ese 29 de octubre aún es un misterio. La reunión del CECOPI comenzó a las 17.00 horas, y la recientemente cesada consellera Salomé Pradas le llamó, según la propia versión de Presidencia de la Generalitat, a las 18.45 para ponerle al día de la gravedad de las inundaciones. Tras ello, según su versión, Mazón habría salido desde su despacho hacia l'Eliana, encontrando dificultades para llegar al centro de mando de la emergencia, al que llegó pasadas las 19.30 horas. Para entonces, las riadas ya golpeaban con fuerza la provincia y los valencianos luchaban por sobrevivir subidos a los coches y a los tejados.

Hoy, Mazón ha intentado quitar importancia a esas informaciones que le ponen en evidencia. "No hombre no, había tráfico denso. Todo el mundo sabe que de aquí a l'Eliana había un trayecto largo, estaba lloviendo. Tanta polémica es absurdo. Ya lo hemos explicado suficientemente. El trayecto de aquí y de allí... estar revisando tantas cosas... es un poco cansino, ¿no? Hemos dado suficientes explicaciones, cosa que otros no han hecho", ha sentenciado.