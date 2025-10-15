Pedro Cuartango, sobre la libertad de Ábalos: "Hoy se salvó, pero esto fue una tarjeta amarilla; a la próxima puede ir a la cárcel"

En Al Rojo Vivo, el periodista ha calificado la actitud del diputado, que se acogió a su derecho a no declarar, como "jugar con fuego", al considerar que "está provocando el enfado del juez con su negativa a colaborar y a decir la verdad".

José Luis Ábalos ha quedado en libertad, mientras que mañana será el turno de Koldo García. Así lo ha decidido el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, tras una larga espera. El exministro compareció este miércoles ante el alto tribunal después del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo, en el que se señalaban "ingresos irregulares" detectados a lo largo de una década.

Durante su comparecencia, que se prolongó unos 40 minutos, el diputado se acogió a su derecho a no declarar. Una actitud que, según el periodista Pedro Cuartango, en Al Rojo Vivo, supone "jugar con fuego", ya que "está provocando el enfado del juez con su negativa a colaborar y a decir la verdad".

Por último, Cuartango ha concluido: "Hoy se ha salvado, pero esto es una tarjeta amarilla: ya sabe que la próxima puede ir a la cárcel".