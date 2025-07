La "paradoja" de Rafa López sobre Sánchez: "La economía nos indica que puedes ser un buen presidente del Gobierno pero un mal secretario general del PSOE"

Tras conocer los datos de empleo del mes de junio, el sociólogo Rafa López quiere mostrar dos paradojas. Por un lado, "parece que la economía ya no importa a la hora de votar, es verdad que si fuera mal, sí importaría. Pero como va bien, nadie está pensando en ella".

Y en segundo lugar, añade López, es que "la economía nos indica que puedes ser un buen presidente del Gobierno y un mal secretario general del PSOE. Y de lo que estamos hablando ahora [tras estallar el caso Koldo con el ingreso en prisión preventiva de Santos Cerdán] es del papel de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE".

Dicho esto, el problema -señala el sociólogo- "no es si Sánchez lo sabía (sinceramente creo que no lo sabía), sino si alguien le había advertido y se quedó en su burbuja del 'lawfare' y de la conspiración. Eso es el tema. Porque entonces, has hecho una dejación de funciones".

En el vídeo podemos ver al completo el análisis de López donde también analiza qué va a pasar con los tres implicados en la trama, por la UCO: Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.