Martínez-Vares, tajante sobre Ceuta: "Es imposible que nuestros servicios secretos no supieran lo que iba a ocurrir"

Santiago Martínez-Vares, asesor político y CEO de Rebellious Words, reacciona a las informaciones recibidas sobre lo que ocurrió en Ceuta: ¿Se podía haber evitado? En el vídeo, su ánalisis completo.

El asesor político Santiago Martínez-Vares, CEO de Rebellious Words, se muestra contundente tras lo ocurrido en Ceuta este pasado jueves, 30 de julio, cuando entraron miles de personas procedentes de Marruecos a la ciudad. Desde entonces, "no hay normalidad aún en Ceuta, es decir, una parte de España aún no ha recuperado la normalidad".

Ahora bien, en cuanto a si se sabía lo que iba a pasar o no en la ciudad autónoma, el asesor se muestra claro: "Es imposible. Es imposible que nuestros servicios secretos, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil como el CNI, no supieran lo que iba a ocurrir. Es imposible".

El asesor político Santiago Martínez-Vares, CEO de Rebellious Words, se muestra contundente tras lo ocurrido en Ceuta este pasado jueves, 30 de julio, cuando entraron miles de personas procedentes de Marruecos a la ciudad. Desde entonces, "no hay normalidad aún en Ceuta, es decir, una parte de España aún no ha recuperado la normalidad".

Ahora bien, en cuanto a si se sabía lo que iba a pasar o no en la ciudad autónoma, el asesor se muestra claro: "Es imposible que nuestros servicios secretos, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil como el CNI, no supieran lo que iba a ocurrir. Es imposible".

De hecho, señala que "estuvieron alertando": "Nos van a tener que dar muchísimas explicaciones de por qué no se hizo nada, porque todo esto se podía haber parado. Se podía haber evitado con una previsión y un dispositivo", afirma el asesor, recoerdando que "Marlaska, el mismo jueves, dijo que el dispositivo que había allí era el proporcional a lo que estaba ocurriendo.

Por otro lado, según su análisis, "esto es imposible de desligarlo de que a Pedro Sánchez, a Margarita Robles y a Fernando Grande-Marlaska los servicios secretos marroquíes les robaron los datos de sus teléfonos móviles": "Lo conocimos un año después de que hubieran sido violados sus teléfonos móviles. Y todo vino porque el Gobierno de España había cambiado su posición sobre Argelia", afirma y recuerda Martínez-Vares.

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención.

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