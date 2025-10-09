Pablo Simón, sobre la posibilidad de que España vuelva a retomar las relaciones comerciales con Israel: "Creo que no lo vamos a ver"

El politólogo ha confesado en Al Rojo Vivo que sería un "viraje de 180 grados", desde la perspectiva de la opinión pública, que España retomase las relaciones con Israel pese al acuerdo que han firmado con Hamás.

Pablo Simón ha reflexionado sobre qué ocurrirá con el embargo de armas de España a Israel después de que el Gobierno de Netanyahu haya llegado a un acuerdo con Hamás.

El politólogo ha destacado que, sin entrar en la perspectiva operativa del propio embargo, cree que "sería dar un viraje de 180 grados" que ahora retomasen las relaciones comerciales.

De esta forma, ha reconocido que no cree que, desde la perspectiva de la opinión pública, se fuese a entender que hiciesen esto después de las "dificultades para aprobarlo y la insistencia en sostenerlo".

Por tanto, ha confesado que "no cree que vayamos a ver" que retoman las relaciones comerciales. Ahora, ha señalado que lo que deberíamos analizar es si esta política que plantea el Gobierno y que pasa por establecer embargos de armas a países que están violando el derecho internacional, "va a ser algo extensivo a otros países".

