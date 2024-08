Pablo Simón ha analizado el problema de la migración en España destacando que hay comunidades autónomas que hacen un planteamiento a la inversa. De esta forma, en vez de pensar en pedir más recursos al Gobierno a cambio del acogimiento, lo que hacen es pensar en no dar "más recursos al acogimiento para poder no solicitar que haya traslados de menores".

El politólogo ha destacado que el problema que existe es que "no hay transferencias condicionadas para muchos de estos", explicando que el acompañamiento tiene que ser "conjunto".

"Necesitas orientadores, educación de carácter laboral, más personal sanitario...", ha recordado. Por tanto, lo que muchas veces hacen las comunidades autónomas es "no invertir para no tener estos centros y decir que están saturados y no pueden acoger más".