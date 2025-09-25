Pablo Pombo, tajante sobre Sánchez: "¿A quién quiere engañar? Ya no es dueño de su destino"

El periodista ha reaccionado a las declaraciones que ha realizado Pedro Sánchez asegurando que se presentará a las elecciones de 2027, preguntándose "con quién ha hablado" para decir que su partido le apoya.

Pablo Pombo ha reaccionado a las declaraciones que ha realizado Pedro Sánchez asegurando que tiene pensado presentarse a las elecciones de 2027 y confirmando que cuenta con el apoyo de su familia y de su partido.

"Quiero pedir que levanten la mano los militantes socialistas con los que ha hablado", ha destacado el periodista, preguntándose con quién lo ha hecho y si se ha perdido algo como "la celebración de unas primarias" donde se elija al candidato del partido para presidir España.

De esta forma, ha señalado que, precisamente, "el cesarismo es esto", acudir a unas primarias diciendo que quieres ser candidato de las bases para que "los militantes no puedan hablar".

En cuanto a la afirmación que ha hecho el presidente del Gobierno diciendo que se ve con fuerza, Pablo Pombo se ha preguntado "a quién pretende engañar". "No es propietario de su destino", ha asegurado, indicando que lo que ocurra en el Parlamento y en los tribunales está fuera de su control.