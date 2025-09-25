El misterio de los seis fusilados en O Val que han sido encontrados en el cementerio de Ferrol

Los detalles Los restos han sido hallados por sorpresa durante la búsqueda del cadáver de Guillermo Díaz, oficial de la Armada fusilado en 1936 en O Val.

Este jueves la búsqueda del cadáver de Guillermo Díaz, oficial de la Armada fusilado en 1936 en O Val (Ourense), junto a 50 marinos más, ha acabado con un hallazgo inesperado. Grupo Histagra de la Universidad de Santiago y Memoria Histórica han encontrado en el cementerio de Ferrol los restos de al menos seis personas con signos de violencia.

Fernando Serrulla, forense de Imelga y Memoria Histórica, muestra un cráneo con un impacto de bala, mientras que en otros de los restos encuentran disparos en el pecho.

Intentaban localizar a Guillermo Díaz. Hace un año creían que estaba en esta fosa común, pero su nieta contó que en 1946, algunas familias se llevaron, de forma clandestina y de noche, varios cadáveres a tumbas familiares.

María José Díaz, nieta de un fusilado por el franquismo, explicó que cuando su padre vio el cadáver "dijo que no era su padre". "Ya estaba en mal estado, encima de otros cadáveres... Un poco rocambolesco y teníamos dudas de que pudiese ser él", añade Guillermo Díaz, el bisnieto.

Hoy han abierto el nicho de la familia en Ferrol y La Sexta ha sido testigo de cómo, para sorpresa de todos, hay más asesinados.

Como cuenta Lucía Santiago, del Grupo Histagra, se documentaron al menos 91 víctimas. Para Serrulla, "todo hace pensar que los restos que nos hemos encontrado son de las personas asesinadas en O val que fueron exhumadas clandestinamente".

Para asegurarse, se hará un análisis de ADN para averiguar quiénes eran las personas encontradas y Díaz se muestra optimista porque "a lo mejor les llevamos buenas noticias a otras familias de que aquí está tu pariente fusilado".

Los restos encontrados hoy de fusilados en la Guerra Civil están precisamente en el mismo cementerio donde descansan los padres y los abuelos de Franco. Aquí se barajó enterrar al Dictador cuando lo sacaron del Valle de los Caídos. Ahora toca averiguar quiénes fueron sus víctimas.