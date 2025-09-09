Pablo Montesinos exige la dimisión del fiscal general: "El Ministerio Fiscal no puede estar dirigido por una persona que va a sentarse en el banquillo"

El periodista ha advertido que esta situación "no puede arrastrar al resto de la carrera fiscal" y ha subrayado que García Ortiz "debe defender su inocencia como ciudadano, pero no desde el cargo de Fiscal General del Estado".

En Al Rojo Vivo, Pablo Montesinos ha puesto el acento en la gravedad de la situación al recordar que es "el Tribunal Supremo, ni más ni menos", quien cita al Fiscal General. Para el periodista, la conclusión es clara: "El fiscal tendría que dimitir hoy mismo; no puede terminar la jornada sin presentar su renuncia".

Montesinos ha argumentado que el Ministerio Público no puede estar encabezado por alguien que se sentará en el banquillo de los acusados. "No puede arrastrar al resto de la carrera fiscal a esta situación. Si usted considera que es inocente, lleve su defensa hasta el final, defiéndase en el Supremo, pero no haga pasar al Ministerio Fiscal por este bochorno", ha reclamado.

El analista también ha apelado a la responsabilidad institucional del todavía Fiscal General. "Debe tener altura de miras, pensar en la institución y dejar de erosionarla. Que defienda su inocencia como Álvaro García Ortiz, pero no como Fiscal General del Estado", ha remarcado.