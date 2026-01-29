Orriols, sobre Junts tras pedir un senador la dimisión de Puente por Rodalies: "No está pidiendo solo la dimisión, sino el fin de legislatura"

El politólogo politólogo Lluís Orriols explica por qué Junts, políticamente hablando, pide la dimisión del ministro de Trasportes por el caos de Rodalies de estos últimos días. En el vídeo, los detalles.

Este jueves, el ministro Óscar Puente comparecía en el Senado, a petición del Partido Popular, por el accidente ferroviario de Adamuz, pero también por el caos de Rodalies. Un diputado de Junts per Catalunya pedía la dimisión del ministro de forma clara y rotunda, tal como podemos ver en este vídeo.

Para el politólogoLluís Orriols, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, "Junts está ya en un estadio en el que no está pidiendo solo la dimisión, sino que está pidiendo el fin de legislatura". Es decir, tal como analiza el experto, "Junts ya desde hace un tiempo se apeó de la mayoría parlamentaria, por lo tanto, digamos que para esta formación política estamos ya en tiempo de descuento".

Ahora bien, "¿por qué se pide la dimisión de Puente?", pregunta Orriols, señalando él mismo la respuesta: "Porque, ahora mismo, políticamente, no es costoso. Ya no eres socio parlamentario y estás pidiendo que haya nuevas elecciones".

Además, lo está haciendo por Rodalies, que es una cuestión, explica el politólogo, que, según las encuentas, "estaba en estado de latencia, es decir, no era una preocupación", pero que si lo miramos dentro de en un periodo más grande de tiempo, unos 15 años, "Rodalies en Cataluña es uno de los elementos pivotal de la política catalana", añade Orriols.

