Orriols, tras conocer el sumario del caso Leire: "Es un error del PSOE considerar que estamos ante una causa contra el partido, más allá de que pueda haber instrucciones dudosas"

El politólogo Lluís Orriols analiza la estrategia del PSOE tras conocer el sumario del llamado caso Leire, donde, según la UCO, la trama estaba "dirigida" por Santos Cerdán y Leire Díez para "proteger los intereses del presidente".

En riguroso directo, mientras el transcurso del programa, hemos conocido el sumario del llamado caso Leire, donde la UCO señala que la trama estaba "dirigida" por Santos Cerdán y Leire Díez para "proteger los intereses del presidente".

Mientras conocemos más detalles de este informe, el politólogo Lluís Orriols reflexiona que "es un error estratégico del PSOE considerar que estamos ante una causa contra el partido, más allá de que pueda haber instrucciones que no gusten o que sean dudosas, este Gobierno padece ahora mismo de muchas causas, como esta última, en que están implicados actores muy relevantes como secretarios de organización, gerentes...".

Esto es, "estamos ante una trama que está aún en fase de instrucción y yo no tengo ningún conocimiento para avalar si esto puede prosperar o no", aclara el experto, pero "el PSOE creo que se equivoca en esa estrategia de bunkerización, de decir que esto es un ataque contra su partido, un ataque de la justicia contra su partido que va a pagar caro si continúa así...".

Ahora bien, según Orriols, "es cierto que todo esto puede que ayude a cerrar filas a los más leales o a algunos de sus de sus cuadros intermedios", pero "sin duda va a alienar a una porción importante de la ciudadanía. Es mejor en situaciones de este tipo estar en un principio de realidad", añade y concluye Orriols.

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