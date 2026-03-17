Orriols afirma que los partidos de ultraderecha radical tienen cordones sanitarios en muchos países: "En Castilla y León, ese cordón es para el PSOE, no para Vox"

El politólogo Lluís Orriols analiza en este vídeo el papel de Vox que, tras los resultados de las elecciones de Castilla y León, quieren entrar en los gobiernos de las tres comunidades donde se han celebrado elecciones este año: Aragón, Extremadura y Castilla y León.

Tras las elecciones de Castilla y León, en las que el PP necesita a Vox para gobernar, al igual que en Extremadura y Aragón, parece que el acuerdo entre ambos partidos en estas regiones está cada vez más cerca. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha asegurado que quiere pactar los gobiernos de Extremadura y Aragón con Vox antes de abril: "No tenemos elección", ha dicho; y Abascal ya ha reactivado la negociación con el PP para "gobernar" y "condicionar las políticas" en estas comunidades.

"Es normal que los partidos cuando están en campañas electorales busquen no llegar a alcanzar acuerdos, porque en campaña electoral lo que se tiene que escenificar son distancias y diferencias", afirma el politólogo Lluís Orriols, profesor de la UC3M.

Por lo que, "el que ahora empiece a haber pactos en Extremadura y Aragón, no sería tanto porque Vox vea que su proyecto ha gripado o que está en crisis, sino que también puede ser algo planificado".

Por otro lado, el politólogo indica que Vox está ahora en una situación complicada, por este motivo: si el PP pacta con Vox, obviamente eso es dañino, pero sitúa la lógica de los bloques, es decir, bloques de izquierda y derecha.

Pero, "¿a Vox realmente le interesa hablar de bloques ideológicos? ¿Un partido de derecha radical, populista, que intenta jugar a esa competición clásica tripolar, donde no solo hay izquierda y derecha, sino también hay otro partido que es la derecha radical que quiere arrebatar el voto obrero, el voto tradicional de la izquierda? ¿Cómo lo haces gobernando? Es mucho más difícil. Vox se siente mucho más cómodo no gobernando", pregunta y analiza Orriols.

Pero parece que sí, que Vox estaría dispuesto a gobernar y así lo ha señalado también el número dos del partido, Ignacio Garriga, en un entrevista en OKDiario. "Que tengan muy claro que nosotros queremos entrar a gobernar. Los resultados electorales de estas tres regiones han sido claros...".

"Realmente, esto es la política de la normalidad", reacciona Orriols tras escuchar estas palabras. Es decir, "hay unas elecciones, unos resultados y los gobernantes y los políticos se reparten el poder por cuotas en función de los resultados". Ahora bien, matiza el politólogo, "el único elemento excepcional es que Vox es un partido de derecha radical, que en muchos otros países hay cordones sanitarios, pero ya hemos visto que en Castilla y León, el cordón sanitario es para el PSOE y no para Vox".

El problema de entrar a gobernar, afirma Orriols, que es algo que muchos votantes de hoy le piden, es "cómo queda gripado ese proyecto de ganar el voto que empezamos a ver de forma incipiente desde hace un par de meses, de arañar el voto de la izquierda. Obviamente, si entra a aliarse con PP, ese proyecto se desdibuja un poco", concluye. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle este análisis.

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