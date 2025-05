La observación de Zaida Cantera sobre el robo de cables al AVE: "Los puntos donde se han producido los robos no tenían cámaras"

En Al Rojo Vivo, la experta ha destacado que acceder a la zona donde se produjo el robo de cable no es sencillo y ha llamado la atención sobre la coincidencia en el momento de los cortes.

La expresidenta de la OTAN y exministra de Seguridad, Zaida Contreras, ha analizado en detalle el robo de cables que ha paralizado los trenes AVE en la línea Madrid-Sevilla. "En los puntos donde se han producido los robos no hay cámaras y las vallas no cuentan con sensores de corte. Son vallas perimetrales diseñadas para impedir que animales o personas puedan cruzar", ha explicado.

Contreras ha subrayado además que acceder a la zona no es sencillo: "Para llegar hasta allí hay que atravesar un área que no es viable desde el punto de vista vial. Se necesita un vehículo específico, circular por caminos que no son carreteras habituales, cortar la valla, abrir el cajetín y saber exactamente qué cable llevarse", ha detallado.

Aunque ha aclarado que "este cable no lleva electricidad", ha advertido del riesgo de operar en una línea de alta velocidad. Y ha llamado la atención sobre la hora en la que se produjeron los cinco robos: "Coinciden con una hora punta de tráfico ferroviario, con el regreso del puente y una semana intensa en Sevilla", ha remarcado.