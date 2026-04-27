Núñez Villaverde recuerda que Trump identificó a todos los demócratas como "terroristas": "Ese tipo de discursos no llama precisamente a la concordia"

Jesús Núñez Villaverde, profesor y codirector del IECAH, reflexiona y reacciona a la entrevista que ha dado Trump a la cadena CBS después de que hayan intentado atentar contra él. En el vídeo, los detalles.

Donald Trump asegura que "no estaba preocupado" por el intento de atentado que sufrió: "Vivimos en un mundo loco". Además, tal como podemos ver en este vídeo, ha alabado la reacción de Melania Trump al tiroteo: "Yo he pasado por esto antes un par de veces, y ella a este extremo, no. Lo manejó muy bien"

Tras escuchar estas declaraciones que el presidente de los EEUU ha dado a un medio estadounidense, a la cadena CBS, Antonio García Ferreras se sorprende de que "hable de un intento de magnicidio con una naturalidad... Hay una especie de normalización de la violencia. Pero como dicen algunos autores y algunos expertos, la sensación es que si no están en una guerra civil, están en una preguerra civil en EEUU".

"Y él es uno de los principales promotores con un discurso que hace unas semanas identificó a todos los demócratas, lo cual quiere decir prácticamente la mitad de la población de EEUU, como terroristas. Ese tipo de discurso no creo que llame a la concordia ni a la paz social, evidentemente, de un individuo que tiene la piel muy fina y lo acaba de volver a demostrar otra vez en esta entrevista", agrega y analiza por su parte Jesús Núñez Villaverde, profesor y codirector del IECAH.

Porque, tal como argumenta el profesor, y volviendo a la entrevista que el presidente de EEUU dio a la CBS, no lo están insultando ni le están acusando por parte de la periodista, sino que "basta con que le lean literalmente lo que viene en un manifiesto del supuesto individuo que ha atentado contra su vida para que pase directamente al insulto contra la periodista".

Por otro lado, insiste el profesor en que interesa que no olvidemos que "este individuo es un presidente convicto porque promovió un golpe de Estado con un asalto al Capitolio del que no ha podido ser condenado con penas de cárcel, pero que es evidente su responsabilidad".

En cualquier caso, remata Núñez Villaverde, Trump "nos sigue demostrando que vive una realidad paralela que le lleva a que algo como lo que ha ocurrido, y si todo lo que ha ocurrido es lo que estamos viendo, lo deja pasar por alto porque le sirve de argumento para justificar que si esto se hubiese celebrado en ese salón de baile que él quiere montar, no habría ocurrido porque aquello está blindado".

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