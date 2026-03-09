Núñez Villaverde, tras la eleccion del hijo de Jamenei como líder supremo de Irán: "Este no era el guion que tenían Trump y Netanyahu"

Irán desafía a Trump y nombra al hijo de Ali Jamenei, Mojtaba Jamenei, como nuevo líder supremodel país. El presidente de los EEUU había asegurado que él mismo elegiría al nuevo líder del país, pero no ha sido así. Pese a que la ideología ayatolá no apoya la sucesión hereditaria, Mojtaba Jamenei cuenta con un gran número de seguidores dentro de la Guardia Revolucionaria y en la aún influyente oficina de su difunto padre.

"No parece que este sea el guion que tenía Benjamin Netanyahu y Donald Trump en la cabeza, añadido al hecho de que el petróleo está a más de 100 $ el barrily, por lo tanto, le está complicando mucho el cómo salir de esta situación, cuando ya era previsible que Mojtaba Jamenei pasase a ser el líder supremo", afirma el analista internacional, Jesús Núñez Villaverde, codirector del IECA.

De este modo, recuerda el analista que el hijo de Alí Jamenei está muy ligado a los guardianes de la Revolución y por lo tanto, "esto es un golpe más sobre la mesa de un actor, el más importante ahora mismo, que no parecen dispuestos a rendirse, sino más bien a todo lo contrario: a ofrecer más resistencia", sostiene Núñez Villaverde. En el vídeo podemos ver completa esta información.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.