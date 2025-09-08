Núñez Villaverde analiza el anuncio de Sánchez frente al "genocidio" de Israel en Gaza: "Toma la delantera a la comunidad internacional"

El codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria valora en este vídeo el anuncio institucional que ha hecho el presidente del Gobierno, en el que ha condenado el "genocidio" en Gaza y ha anunciado nueve medidas contra Israel.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este lunes un anuncio institucional en el que ha condenado el "genocidio" en Gaza y ha consolidado el embargo de armas a Israel. En total, ha anunciado 9 medidas contra Israel. Entre ellas, la prohibición de acceder al territorio español a todas las personas que participen en el genocidio israelí en Gaza.

"Hay que dar la bienvenida a estas medidas, aun entendiendo que hay margen de maniobra para ir más allá", asegura Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), añadiendo que "el Gobierno español toma la delantera en este asunto a lo que han hecho hasta ahora la comunidad internacional y el resto de países europeos".

No obstante, recuerda el profesor que "desde octubre de 2023, había ya suficientes indicios para saber que allí se estaba produciendo una masacre y que había un genocidio, y, por lo tanto, llegan tarde para los que han muerto, para los que han quedado afectados por la estrategia belicista de Israel". Pero insiste en "dar la bienvenida a estas medidas". En el vídeo podemos ver al completo su análisis.