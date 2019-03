La estrategia de Montoro: con Aznar, discreción; con Monedero, menos; con los actores, con los periodistas…

NO QUIERE VALORAR EL CASO DE AZNAR

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que no quiere hablar de ningún caso particular al ser preguntado por la multa impuesta a José María Aznar por las irregularidades fiscales de 2011 y 2012. Ahora Montoro, hace lo que tiene que hacer, tratar con discreción el tema, pero con Monedero no fue así.