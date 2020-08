Este domingo la plaza de Colón de Madrid se convirtió en escenario de la manifestación contra el uso obligatorio de mascarilla. Una concentración a la que muchos llegaron sin este elemento de protección contra el coronavirus y en el que el mensaje mayoritario era negacionista.

Entre constante incumplimiento de la distancia de seguridad, que el delegado del Gobierno en Madrid ya ha indicado que "no va a salir gratis", los manifestantes aseguraban que estas medidas van contra los derechos humanos y llegaron a calificar el uso de la mascarilla de tortura.

Mientras que un manifestante aseguraba a los medios que "en Europa no hay que llevar mascarillas en la calle", otro aseguraba que no hay evidencia científica de que se trate de un virus patógeno: "Esto es una falsa pandemia como explicábamos en el manifiesto, no existe evidencia científica para afirmar que este virus es patógeno".

La mejor y única herramienta

Unas afirmaciones rechazadas de plano por la fundadora y directora de Indagando Televisión Graziella Almendral: "La evidencia científica de que es un virus patógeno por supuesto existe como lo han demostrado todos los datos que hemos tenido y que seguimos teniendo de fallecidos y de personas ingresadas".

Almendral ha asegurado en Al Rojo Vivo que esta manifestación es preocupante porque son muchas personas que no llevan mascarilla, que no han respetado la distancia social y que cualquiera de ellas puede estar ahora mismo infectadas siendo asintomáticas, por lo que puede salir un brote y ser serio.

"Si hemos visto brotes que se han producido por locales por el ocio nocturno, por el mero hecho de juntarse 100 personas, brotes de hasta 50 o 60 casos positivos., en una manifestación de este tipo nos podemos encontrar un caso así".

Igualmente, ha señalado que preocupa mucho el mensaje que se está intentando dar a la población como que existen dudas del virus o que existen dudas de la pandemia.

Almendral se ha preguntado porqué de repente la mascarilla se convierte en un problema y ha indicado que es importante recordar a la población que a día de hoy, frente a un virus respiratorio, la mejor arma que tenemos "con grandísima diferencia" es la utilización de la mascarilla. para no infectar y para no ser infectado junto con la distancia de seguridad: Si de verdad toda la población utilizásemos la mascarilla y la distancia de seguridad a lo mejor podríamos llegar a una menos pandemia".

"Ahora mismo no tenemos otra herramienta que no sea esa, claro que es molesta", ha zanjado Almendral.