La marcha de Leo Messi del Barcelona ha llevado a los periodistas Josep Pedrerol y Antonio Maestre a mantener un intenso debate sobre las consecuencias que provoca en el fútbol español la despedida de la estrella argentina. "Nuestra liga es menos importante y el Barça es mucho menos competitivo en Europa. No le pidas al Barça que pelee en igualdad de condiciones con el PSG o con el City, que tienen dinero por castigo", ha apuntado Pedrerol.

"Pero Josep, el Barça y el Madrid también compiten con el Rayo Vallecano y el Villarreal, y esto les iguala. El hecho de que puedan perder este poder que antes era prácticamente omnímodo entre Madrid y Barcelona", ha apuntado Maestre, a lo que Pedrerol ha matizado: "Es una liga a la baja, más que al alza". En este punto, si bien Maestre cree que la competición ya "estaba sobredimensionada", Pedrerol le ha preguntado a Maestre si le "parece mejor que sean todos malos a que sean todos mejores".

Maestre ha contestado: "Me parece mejor que sean todos similares". Y Pedrerol ha vuelto a matizar: "No, más pobres". Y una vez más, Maestre ha intervenido: "No, que se iguale la riqueza que tienen unos con otros. Eso no es más pobres, es que se reparta". Ya en este punto, Pedrerol ha ahondado en la cuestión con la siguiente reflexión: "Ese reparto que tú crees que es mejor y más beneficioso para todos, cuando Tebas va a vender LaLiga de los pobres -o de los iguales, según dices tú- el Barça no tiene a Messi".

"Cuando va a vender los derechos de LaLiga, dicen que no vale 50, vale 20, y el dinero que le llega al Barça, al Madrid y al Getafe es menos que con Messi", ha proseguido explicando el presentador de 'El Chiringuito', interrumpido por el periodista de La Marea para puntualizar: "Tú estás hablando de dinero, pero la competición es la posibilidad de que unos ganen a otros, no de que siempre ganen los mismos". Y Pedrerol ha vuelto a arremeter contra este planteamiento: "Lo que estás diciendo es que no quieres que el Barça y Madrid ganen nunca en Europa y sean campeones".

Pedrerol le ha preguntado: ¿Te alegras de que el PSG tenga más dinero que el Barça o el Madrid? ¿Cómo el Barça se va a igualar al PSG si está Qatar detrás?". Maestre ha sentenciado su argumentación señalando que, con lo sucedido, el Barça "va a perder poder en Europa por ahora, mientras la burbuja explota, pero con el tiempo" podrá cambiar la situación.