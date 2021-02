Victoria Abril y sus declaraciones acerca del "coronacirco" en el que cree que vivimos por la pandemia están levantando todo tipo de reacciones de expertos.

"Los ingleses empezaron a vacunar antes y tienen más variantes, más enfermos y más muertos. De momento, la solución no es la vacuna, que la están probando con nosotros como cobayas", dijo la veterana actriz tras recibir el Premio Feroz de Honor, una de sus muchas palabras negacionistas en las denunció estar viviendo en un "mundo amordazado".

Ante estas declaraciones, Graziella Almendral cree que "es muy duro entender que estamos en una pandemia" y defiende el papel de las vacunas, como puede verse en el vídeo. "Enfrentarnos a una pandemia es un acto de madurez diario", asevera.

Este sábado, Abril estará en laSexta Noche explicando su postura con Iñaki López, una entrevista que ha levantado una gran expectación. "Esto no son vacunas; son terapias genéticas que nunca se han hecho, que no se han probado ni siquiera en ratoncitos. Hay que recuperar nuestras libertades: libertad de expresión, de curarse, de elegir el médico que te va a matar. Estoy hablando por primera vez desde hace un año. Sé que esto me va a costar... me van a poner verde no, lo siguiente. Pero me da igual, vengo a retirarme, así que no podéis quitarme nada más", comenta con Iñaki López.