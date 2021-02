laSexta Noche entrevista este sábado a Victoria Abril, que ha generado una enorme polémica al poner en duda la eficacia de las restricciones contra la COVID-19 y las vacunas, hablando incluso de "plandemia" y "coronacirco" en su discurso tras recibir el Premio Feroz de Honor de 2021.

En el vídeo junto a estas líneas, podemos ver un adelanto de la entrevista con Iñaki López, en la que la actriz insiste en sus argumentos negacionistas y cuestiona las vacunas contra el coronavirus.

"La vacunación no sabemos nada de ella. Esto no son vacunas, son terapias genéticas, que nunca se han hecho, que no se han testado ni siquiera en ratoncitos", afirma Abril, que incluso relaciona la vacunación con las nuevas variantes del virus.

"En Inglaterra, en Israel, empezaron a vacunar antes que lo demás y de ahí han salido las variantes más peligrosas", afirma Victoria Abril, que señala que "hay que volver a recuperar nuestras libertades, nuestros derechos, la libertad de expresión, de hablar, la libertad de curarse, la libertad de elegir el médico que te va a matar".

Cuando el presentador le recuerda que no se ha perdido la libertad de expresión, la respuesta de la intérprete es rotunda: "Estoy hablando por primera vez desde hace un año. Sé que este día de hoy me va a costar. Me van a poner verde no, lo siguiente, pero me da igual. Yo vengo aquí a retirarme, con lo cual no podéis quitarme nada más, ya me lo ha quitado todo Francia, o sea que no podéis quitarme nada", asevera.