Rostilav Shakvron Filippenko, matemático español, ha explicado en Al Rojo Vivo que el ataque Járkov, concretamente a "una de las plazas más grandes de Europa", ha sido un duro golpe para los ucranianos, que "nunca pensaron que pasaría algo así".

"Es imposible tomar Járkov sin víctimas, porque justo en el norte de la ciudad, que es por donde vienen los Rusos, está el área residencial más grande de todo el país. Ahí viven más de 400.000 civiles, familias. Es tan grande que necesita tres hospitales para abastecerse", ha indicado el joven. No obstante, explica que el ánimo de los ucranianos no decae: "Cada día que Rusia no puede conquistarnos, aumentamos el ánimo".

"Estamos en una zona que fue construida por Stalin. Estaba previsto que se pudiera atacar, pero por parte de nazis, no de rusos", ha aseverado el joven. Járkov es una ciudad situada al este de Ucrania con una especial tendencia pro-rusa. Sin embargo, los últimos ataques por parte de las tropas rusas están generando gran rechazo y condena de la población, que no duda en enfrentarse con lo que está en su mano a las tropas.

La recomendación de las autoridades es no salir de casa, ya que, tal y como explica el joven "todas las salidas que llevan a las autopistas están vigiladas por militares. No sabes con quien te vas a encontrar y ya ha habido casos de gente que ha intentado salir y ha sido fusilada", ha explicado.

Rostilav Shakvron está tratando además de ayudar a Ucrania recopilando las carencias de los hospitales ucranianos y difundiendo listas de las necesidades. Para ayudar en su causa, se puede entregar cualquier material en la asociación Svitanok (situada en el número 2 de la calle Acebes de Madrid) o hacer una trasferencia a través de Paypal por el correo sh.rosti@gmail.com.

"A mí me sorprendió que no hay material básico, eso significa que se acerca una crisis humanitaria muy grave. Creo que los medicamentos son un buen recurso para ayudar", ha aseverado el joven.