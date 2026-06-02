Neus Tomàs analiza la candidatura de Rufián y las tensiones en ERC: "El clima en el grupo parlamentario de Madrid es cada vez más irrespirable"

La periodista apunta que Gabriel Rufián sigue siendo, a día de hoy, el candidato más probable de ERC para las próximas elecciones generales. Sin embargo, advierte de un creciente malestar interno en el grupo parlamentario en Madrid que está tensando la relación.

En Al Rojo Vivo, Neus Tomàs, directora adjunta de 'eldiario.es', ha dado más detalles sobre la posibilidad de que Gabriel Rufián sea el candidato de ERC en las próximas elecciones generales. "De momento es el candidato seguro y, a fecha de hoy, yo apostaría a que va a ser el candidato", asegura.

No obstante, también destaca que "hay un lío bastante considerable que ha ido a más a medida que han pasado las semanas, aunque la dirección de Esquerra había conseguido soslayarlo bastante. Y es que en el Grupo Parlamentario de Madrid cada vez hay más problemas de entendimiento entre sus miembros. Es un clima que algunos diputados —hemos hablado con más de uno— califican de irrespirable. Hay dificultades de tipo personal en las relaciones internas y eso complica mucho la gestión. Por lo tanto, yo titulo la crónica como una situación que pone a prueba la paciencia de Esquerra".

Tomàs señala además un elemento importante en términos de agenda política: "Este sábado Esquerra pone en marcha la maquinaria interna para prepararse para las elecciones generales, es decir, para iniciar los procesos de selección de los candidatos que integrarán las listas. Con lo cual, independientemente de que Rufián quiera poner más o menos condiciones, la dirección del partido va a hacer lo de siempre: las federaciones territoriales propondrán nombres y la dirección acabará avalándolos".

"Yo creo que el pulso entre Rufián y la dirección es interesante. Saben que no tienen ahora mismo un candidato mejor que él, no solo en Cataluña, sino también en términos de proyección fuera de ella. Es el candidato que muchos partidos querrían tener, y eso se percibe en la popularidad que mantiene en determinados sectores de la izquierda. Pero es verdad que dentro del partido están pasando cosas y que hay un malestar que va en aumento", concluye.

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