Guillermo Pulido, sobre cuánto puede aguantar el régimen tras los bombardeos de EEUU e Israel: "Tiene los días contados"

El politólogo y analista de defensa, Guillermo Pulido, analiza en Al Rojo Vivo esta pregunta con detalle en este vídeo: ¿Hasta cuándo podrá aguantar el régimen iraní los ataques de EEUU e israel?

Guillermo Pulido, politólogo y analista de defensa, analiza el tiempo que puede durar el régimen iraní con este tipo de ataques aéreos que, parece, van a prolongarse durante las próximas semanas de Estados Unidos e Israel: "La duración del régimen creo que tiene los días contados", asegura Pulido, matizando, no obstante, que no puede responder si será cuestión de semanas, de meses o de años.

De este modo, explica el politólogo que la ciencia política indica que el 40% de las dictaduras férreas como la iraní caen después de 50 años. Además, "la ciencia política empírica nos indica que si hay intervención extranjera, estas dictaduras caen más rápidamente", explica.

Por tanto, añade Pulido que, desde un punto de vista meramente estadístico, con los precedentes históricos que tenemos y los estudios de ciencia política, y dado que están recibiendo un castigo muy duro, "en algún momento de los próximos años, es muy probable que se inicie un proceso que termine en este derrocamiento del régimen, pero eso podría durar años". Pero, "desde luego", insiste, "tiene los días contados, pero no lo esperaría para la próxima semana". En el vídeo podemos ver completo su análisis.

