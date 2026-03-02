Nazanin Armanian (politóloga iraní) explica qué capacidad tiene el régimen de resistir a los ataques de EEUU e Israel: "Nada"

La politóloga iraní, Nazanin Armanian, responde contundente en este vídeo a esta pregunta que le formula Antonio García Ferreras y expone con detalle su argumentación.

La politóloga iraní, Nazanin Armanian, responde de forma directa a la pregunta que le formula Antonio García Ferreras, en la mesa de debate de Al Rojo Vivo: "¿Qué capacidad tiene ahora mismo el régimen teocrático chií de Irán de resistir estos ataques tanto de Estados Unidos como de Israel?".

"Nada", responde contundente. "Es que estamos hablando de Estados Unidos y de Israel. Solos con Israel sería suficiente. Pero además han apuntado al tinglado en Inglaterra, Francia y Alemania. O sea, es como la OTAN, pero sin el nombre de la OTAN. Porque para reunir a todos los de la OTAN podría haber problemas", argumenta la experta.

Entonces, añade, "lo que ha hecho es lo mismo que hizo en la guerra de Irak": "En la guerra de Irak, Alemania y Francia se opusieron a Estados Unidos, pero luego se apuntaron porque querían apuntarse al botín de la guerra", conlcuye Armanian. En el vídeo podemos ver al completo su análisis y el diálogo con el analista Yago Rodríguez.

