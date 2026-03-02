Yago Rodríguez analiza el conflicto en Irán: "Los misiles de Irán pueden llegar a Europa si quisieran; de hecho, hay cierto incentivo"

El analista examina el contraataque iraní y destaca el problema estratégico: "Esos ataques no están dirigidos ni concentrados. Si existiera un mando político operativo, probablemente la orden sería focalizar los esfuerzos en objetivos que generen un mayor coste para Washington".

Yago Rodríguez, analista político y director de 'The Political Room', ha ofrecido algunas claves para entender la dimensión y los riesgos del conflicto con Irán.

Rodríguez advierte de que el alcance del arsenal iraní es un factor determinante: "La cuestión aquí es que los misiles de Irán pueden llegar hasta Europa. Es decir, si quisieran, podrían hacerlo. De hecho, existe cierto incentivo estratégico para dar ese paso en determinados escenarios", señala.

Sin embargo, subraya que el problema central no es solo la potencia de fuego, sino la ausencia de una cadena de mando efectiva. "La clave es que el mando y control de las Fuerzas Armadas iraníes y de la Guardia Revolucionaria prácticamente no existe en estos momentos. Lo que estamos viendo son brigadas lanzando ataques que ya estaban preplanificados, pero sin una dirección política clara. Por eso se producen ofensivas dispersas y contra múltiples objetivos".

Sobre el primer contraataque iraní, Rodríguez reconoce la capacidad de adaptación de Teherán pese a las bajas sufridas: "Siguen acumulando pérdidas, pero han logrado mantener un ritmo constante de lanzamientos". El problema, insiste, es estratégico: "Esos ataques no están dirigidos ni concentrados. Si existiera un mando político operativo, probablemente la orden sería focalizar los esfuerzos en objetivos que generen un mayor coste para Washington".

En ese sentido, apunta a dos blancos prioritarios desde el punto de vista geopolítico: "Eliminar soldados estadounidenses —lo que tendría un impacto directo en la política interna de Donald Trump— y golpear infraestructuras petroleras, lo que internacionalizaría la crisis al afectar al mercado energético".

A su juicio, la dispersión actual —con impactos en países como Chipre, varios Estados árabes o Irak— diluye la eficacia militar y política de la ofensiva y aumenta el riesgo de una escalada descontrolada.

