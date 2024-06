Javier Milei vuelve a España tras la polémica generada por sus constantes ataques a Pedro Sánchez. El presidente de Argentina se reunirá con Isabel Díaz Ayuso, que será la encargada de entregarle la Medalla Internacional.

Natalia Junquera ha destacado que esta condecoración se concede en visitas oficiales, algo que ha indicado que no sucederá en esta ocasión debido a que la visita de Milei "no es oficial" porque no se va a reunir ni con el presidente del Gobierno ni con el rey.

"Es una provocación", ha asegurado la periodista, señalando que lo que quieren Ayuso y Milei es "chinchar" a Pedro Sánchez. "Es así de infantil", ha aclarado, destacando que no hay más méritos para concederle esa medalla al presidente de Argentina que "todos los insultos que ha vertido contra el Gobierno y contra Sánchez".