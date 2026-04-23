Natalia Junquera reacciona al interrogatorio de Rajoy en el juicio de la Kitchen: "Habla de Bárcenas como si fuera un becario recién llegado al PP"

La periodista Natalia Junquera, destaca algunas de las claves del interrogatorio al que se está sometiendo el expresidente del Gobierno en el marco del juicio de la llamada operación Kitchen. En el vídeo, los detalles.

Mariano Rajoy está declarando como testigo en el juicio de la operación Kitchen y está negando (casi) todo cuanto le preguntan. El expresidente del Gobierno ha negado que Luis Bárccenas le entregara un sobre con dinero y también haberse ocupado del traslado de Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, a la Audiencia. También ha negado algunos de los motes que se le atribuían como 'el Barbas' o 'el Asturiano': "Me llamo Mariano Rajoy como cada uno sabe y luego cada uno me llama como quiere", ha declarado.

La periodista de El País, Natalia Junquera señala algo que le hace gracia, aunque este juicio de gracioso no tenga nada, admite: "Lo que más gracia me hace es cómo Rajoy habla de Bárcenas, como si fuera un becario recién llegado al Partido Popular. Era el tesorero y tenía una relación bastante intensa, como se vio en [[LINK:EXTERNO|||https://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/noticias/rajoy-barcenas-luis-fuerte-manana-llamare_20130715572572104beb28d446017704.html|||esos mensajes [Luis, sé fuerte]]]".

Tanto es así, recuerda Junquera, que fue el propio Rajoy quien pidió perdón por haber confiado en Bárcenas más de la cuenta. "No era un tribunal, pero era un sitio bastante solemne, como son las Cortes españolas".

Por otro lado, destaca Junquera que "no parece descabellado" pensar que se destruyeron documentos, ya que "todos sabemos que se destruyeron ordenadores que tenían información dentro relacionada también con todo esto".

En todo caso, "Mariano, Rajoy, M. Rajoy, todos los marianos que conocemos llegan muy tranquilos hoy al tribunal porque llegan como testigos y porque todo lo que ha dicho hasta ahora le ha valido para no estar imputados en un banquillo", afirma la periodista, destacando que en la actualidad es muy difícil abrir ahora una causa judicial contra el expresidente del Gobierno. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí