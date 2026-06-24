Natalia Junquera desmiente a Feijóo: "El número era de la trama no era Sánchez, sino Ábalos y por eso le han caido 24 años"

La periodista critica tras la sesión de control la respuesta del Gobierno a la corrupción, cuestiona la responsabilidad política de Sánchez en los casos de Ábalos y Cerdán y asegura que no se han cumplido las medidas anticorrupción prometidas.

La periodista de 'El País' Natalia Junquera, tras la sesión de control posterior a la sentencia de Ábalos y Koldo, ha cuestionado el relato del Gobierno y la falta de avances en materia anticorrupción.

"El número uno de la condena del Supremo, pese a lo que ha dicho Feijóo, no es Pedro Sánchez, es Ábalos, y por eso le han caído 24 años. Pero igual que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, no conocer los casos de corrupción no te libra de la responsabilidad política de haber confiado y otorgado poder de influencia a personas implicadas en causas muy graves, con condenas de 24 y 19 años", ha señalado.

Junquera ha criticado además el discurso del presidente del Gobierno: "El problema de la comparecencia de hoy es que ya la hemos visto muchas veces. Pedro Sánchez compareció hace un año, tras la detención de Santos Cerdán, para anunciar un plan anticorrupción, y un año después no se ha implementado ninguna de las 15 medidas".

La periodista ha recordado también precedentes en otros gobiernos: "Antes que Sánchez, ya Rajoy hizo anuncios similares cuando su Ejecutivo estaba acorralado por casos de corrupción, con medidas que se repetían, como la regulación de los lobbies".

Y ha concluido con una reflexión crítica: "Falta voluntad política real para atajar las grietas del sistema por las que se cuela la corrupción".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido