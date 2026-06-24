Natalia Junquera, tras la comparecencia de Sánchez: "No conocer los casos de corrupción no te libra de tu responsabilidad política"

Tras la sesión de control, la periodista ha criticado la reiteración de este tipo de comparecencias por parte de Pedro Sánchez. Además, ha recordado que hace un año anunció un plan anticorrupción y que "un año después no se ha implementado ninguna de las 15 medidas en su totalidad".

La sesión de control de este miércoles, la última antes del parón de verano, estuvo marcada por la comparecencia de Pedro Sánchez sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE y la sentencia del caso mascarillas.

La periodista de 'El País' Natalia Junquera ha valorado el debate y ha cuestionado el relato político en torno a la responsabilidad del Gobierno.

"El número uno de la condena del Supremo, pese a lo que ha dicho Feijóo, no es Pedro Sánchez, es Ábalos, y por eso le han caído 24 años", ha señalado.

No obstante, ha matizado que la responsabilidad política va más allá de las sentencias judiciales: "Igual que el desconocimiento de la ley no exime de cumplirla, no conocer los casos de corrupción no te libra de la responsabilidad política de haber confiado y otorgado poder de influencia a personas implicadas en causas muy graves, con penas de 24 y 19 años".

Junquera ha criticado además la reiteración de este tipo de comparecencias: "El problema de la comparecencia de hoy es que ya la hemos visto muchas veces".

En ese sentido, ha recordado que el presidente del Gobierno ya anunció un plan anticorrupción hace un año, tras el caso de Santos Cerdán. "Un año después no se ha implementado ninguna de las 15 medidas en su totalidad", ha apuntado.

La periodista también ha trazado un paralelismo con gobiernos anteriores: "Antes que Sánchez, Rajoy también compareció con medidas similares cuando su Ejecutivo estaba acorralado por la corrupción, como la regulación de los lobbies".

Y ha concluido con una reflexión crítica: "Falta voluntad política real para atajar las grietas del sistema por las que se cuela la corrupción".

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