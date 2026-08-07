Natalia Junquera, sobre el ático de Ayuso: "Nos están tomando el pelo y siguen sin dar la explicación que acabaría con todo el debate"

La periodista critica las explicaciones sobre la compra del ático de Ayuso en Chamberí y reclama que se haga público el expediente que, según sostiene, permitiría justificar la operación y cerrar la polémica.

Natalia Junquera, la periodista de 'El País', ha cuestionado en Al Rojo Vivo las explicaciones ofrecidas sobre la compra del ático de Isabel Díaz Ayuso en Chamberí y ha criticado la falta de información sobre el expediente que justificaría la adquisición del inmueble.

La periodista ha recordado que las compras con dinero público están sujetas a procedimientos establecidos y ha rechazado la idea de que un responsable político pueda decidir una operación de este tipo de forma improvisada: "No va el consejero de Presidencia paseando por Chamberí, ve un cartel de 'Se vende', sube a verlo, le gusta y llama a la empresa pública que compra inmuebles para que lo haga".

Junquera ha señalado que las diferentes versiones dadas sobre la operación han restado credibilidad a las explicaciones: "El número de versiones que das es inversamente proporcional a su credibilidad". En este sentido, ha repasado que inicialmente se aseguró que el inmueble iba a destinarse a oficinas, una posibilidad que, según la periodista, no encajaba con su uso residencial.

La colaboradora ha cuestionado también que se desembolsaran 6,3 millones de euros de fondos públicos para una compra cuyo supuesto objetivo era un uso temporal: "Si era para algo temporal, lo alquilas, no lo compras, y compras uno que puedas utilizar, no este que no se podía".

Además, Junquera ha criticado la explicación del consejero que vinculó la polémica con la actualidad informativa sobre Ceuta. "Eso es tomar el pelo a todo el mundo", ha afirmado, al considerar que los medios no funcionan con una única noticia y que la polémica sobre el ático no ha desplazado otros asuntos de actualidad.

Para la periodista, la clave sigue siendo que no se ha mostrado la documentación que, a su juicio, permitiría cerrar el debate: "Este es el expediente y así está justificada la compra de este edificio". "Eso no lo han hecho", ha concluido.

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