Murrániz analiza la decisión del Supremo contra García Ortiz: "La prueba de que el fiscal mandó el correo no ha aparecido"

El periodista Ángel Murrániz analiza junto a Antonio García Ferreras la decisión del Tribunal Supremo de condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En el vídeo, los detalles.

El periodista Ángel Murrániz, de El País, analiza el fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, que ha provocado, como asegura Antonio García Ferreras, "un terremoto político judicial".

"Todos hemos visto de lo que iba este caso desde la fase de instrucción... Y el elemento fundamental era conseguir unir mediante una fecha de dos puntos al fiscal general del Estado con el envío de un correo electrónico, y hemos ido viendo que esto no ha culminado", afirma Murrániz.

De este modo, asegura Murrániz, que en todo esto "hay una ruptura de la lógica": "Si la condena es por el correo, todos hemos presenciado cómo no ha aparecido ninguna prueba directa que implique al fiscal, y si la condena es por la nota de prensa, se contradice entonces el Supremo, ya que estableció que la nota no era secreta (pues los datos habían sido antes publicados en la prensa)".

Por lo que, a la espera de conocer la sentencia, sostiene el periodista, "este fallo deja bastante espacio para el escepticismo y la desconfianza". Por otra parte, conclue el periodista que, aunque "existe una estrecha relación entre el Gobierno y el fiscal, visto el juicio, que ha ido en busca de la prueba contra el fiscal de que él envió el correo, no ha aparecido".

