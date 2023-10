Ante la pregunta de Antonio García Ferreras sobre si habrá o no investidura, el periodista José Enrique Monrosicree que "teniendo en cuenta los protagonistas de este partido que se va a jugar en los próximos meses, no se puede descartar nunca nada pero la tesis de una repetición electoral porque todos los que están sentados a negociar no quieren que se repita elecciones porque creen que les podía ir peor".

Y fundamentalmente lo creen -añade Monrosi- los partidos independentistas. "Se le han alineado los planetas a Carles Puigdemont para que vuelva a ser protagonista de la política española. Y lo que nos cuentan todas las fuentes de Junts y el PSOE es que "el expresidente de la Generalitat y líder de Junts quiere hacer política, quiere jugar la partida y la lógica dice que no va a dejar pasar esta oportunidad".

Por ello, el periodista descarta la repetición electoral, "es una opción pero es remota" y cree que lo más probable es que "haya una investidura de Pedro Sánchez", asegura.