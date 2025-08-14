España arde
Montesinos, sobre los incendios: "Génova confirma que Sánchez y Feijóo no han hablado durante toda esta crisis"
El periodista ha indicado que los presidentes autonómicos 'populares' critican que "no han tenido noticias de Sánchez". "Consideran que ya va tarde", ha explicado, destacando que creen que debería haberles llamado.
Pablo Montesinos ha destacado que los presidentes autonómicos del PP se quejan de que no han recibido todavía ni una llamada de Pedro Sánchez para preguntar por los incendios que asolan España.
"Siguen sin noticias de Sánchez", ha señalado el periodista, desvelando que critican que no exista una interlocución "al más alto nivel" con el Ejecutivo.
De hecho, ha indicado que creen que el presidente del Gobierno "ya va tarde", dejando claro que debería haber llamado para conocer de primera mano lo que está ocurriendo.
Pese a esto, reconocen que ha habido una llamada de Margarita Robles y también del secretario de Estado de Medio Ambiente, que está en contacto con los consejeros del ramo.
"En Génova confirman que Sánchez Feijóo no han hablado durante toda esta crisis", ha zanjado.