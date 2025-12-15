Montesinos, tras las palabras de Sánchez sobre los casos de acoso sexual del PSOE: "Le ha faltado mucha autocrítica"

El periodista ha criticado que el presidente del Gobierno haya respondido solo a unos cuantos periodistas. "Antes estas comparecencias duraban horas y se respondía a prácticamente todos los medios", ha recordado.

Pablo Montesinos ha criticado la actitud de Pedro Sánchez durante la comparecencia anual que el presidente del Gobierno debe hacer para realizar un balance del año político.

El periodista ha indicado que "no nos podemos acostumbrar" a que pasen cosas como las de esta ocasión, señalando que se ha saldado con "una ronda de preguntas con cuatro turnos a cuatro periodistas", algo que ha destacado que no es ni debe ser lo habitual.

De esta forma, ha recordado que se trata de la comparecencia "más importante" que realiza un presidente del Gobierno. "Antes duraban horas y se respondía a, prácticamente, todos los medios", ha señalado, recalcando que servía de examen al jefe del Ejecutivo.

Por tanto, ha reiterado que "no se deberían hacer las cosas" como se han hecho en esta ocasión. Un momento que ha aprovechado para hablar sobre su comportamiento cuando le han preguntado por los casos de acoso sexual en el PSOE. "Me llama la atención que asegura que han respondido con contundencia. Ha faltado autocrítica", ha asegurado.

