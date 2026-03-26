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Guerra en Irán

Monrosi: "El PP y Vox llevan un mes ridiculizando a Sánchez por decir 'no a la guerra, y Feijóo lo ha terminado diciendo"

"Es evidente que, una vez más, y en lo relacionado sobre todo con política exterior, el presidente del Gobierno ha sido el primero en verlo y todo el mundo se ha tenido que sumar a eso", afirma en este vídeo el periodista José Enrique Monrosi.

Monrosi

El periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, asegura que este decreto anticrisis será una de las votaciones más holgadas que va a tener este Gobierno en la legislatura o con menos sobresaltos, y creo que también de lo que se avecina, "entre otras cosas, porque el PP no tiene margen para votar en contra".

Así, recuerda un tanto sorprendido Monrosi que este miércoles en el Congreso "vimos a Alberto Núñez Feijóo pronunciar las palabras de 'No a la guerra': "Impactante", ironiza el periodista, aunque luego, eso sí, "le puso el apellido de 'Y no a Pedro Sánchez', pero dijo 'No a la guerra'".

"El PP y Vox llevan un mes intentando ridiculizar al presidente del Gobierno por decir 'No a la guerra', y ayer no tuvo más remedio que decirlo Feijóo", añade Monrosi. Por tanto, "es evidente que, una vez más, y en lo relacionado sobre todo con política exterior, el presidente del Gobierno ha sido el primero en verlo y todo el mundo se ha tenido que sumar a eso", concluye Monrosi.

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