Monrosi, tajante contra Felipe González: "Se ha convertido en un tótem para la derecha"

El periodista José Enrique Monrosi valora en este vídeo las últimas declaraciones del expresidente del Gobierno, que sigue criticando al actual Gobierno de Pedro Sánchez.

Las últimas declaraciones del expresidente del Gobierno, Felipe González, siguen dando que hablar. No solo volvió a criticar al Gobierno de Pedro Sánchez sino que esta vez fue un paso más allá asegurando que si Sánchez se vuelve a presentar a las elecciones generales, votaría en blanco.

El periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, se muestra muy contundente con el expresidente y así lo expresa en Al Rojo Vivo: "No puedo entender a la gente que se referencia en Felipe González y al mismo tiempo sostiene que Pedro Sánchez es el presidente más corrupto de la historia de este país. Con todo mi respeto, un poco de memoria".

Y es que, añade, "el único capítulo que sepamos, claro, de terrorismo de Estado en este país es el que se produjo bajo su mandato". Pero además, "este señor estaba asfixiado de corrupción", puntualiza Monrosi, añadiendo que González "se ha convertido en un tótem para la derecha".

"Creo que lo que debería hacer el PSOE, de una vez, es condenar lo que hizo y el legado corrupto y criminal del Gobierno de Felipe González", concluye Monrosi.

