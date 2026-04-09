Monrosi reacciona a las palabras del PP sobre el soldado español detenido por Israel: "Si queda algo de vida inteligente en Génova, Ester Muñoz tiene que salir ya a pedir disculpas"

El periodista José Enrique Monrosi reacciona con contundencia en este vídeo a las declaraciones de Esther Muñoz (PP), que ha restado importancia a la detención de un casco azul español, en misión internacional, por Israel: "Yo he estado en controles de tráfico más tiempo retenida".

El periodista de elDiario.es, José Enrique Monrosi, ha respondido a las palabras que la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha hecho cuando le han preguntado por la detención de un casco azul español en Líbano por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, motivo que ha llevado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a convocar a la encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, para protestar ante lo sucedido.

"Lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida, pero en cualquier caso no tengo la información y, por tanto, no puedo saber el motivo", ha respondido Muñoz.

Margarita Robles respondía a estas declaraciones en Al Rojo Vivo: "No creo que en ninguno recibiera el trato que recibió nuestro militar. No es necesario opinar de lo que no se sabe", y los colaboradores, como Antonio Maestre, hacían lo propio.

Monrosi asegura que, para seguir con el discurso de Muñoz, es que "todos aquellos que están más de una hora en un control de tráfico, les hacen soplar más de una vez es porque la primera han tenido problemas". Y lo segundo y más importante: "Si queda algo de vida inteligente en la calle Génova, que a veces lo dudo, supongo que tardarán minutos o estarán ya redactando la rectificación o Ester Muñozva a salir a pedir perdón, a pedir disculpas o a poner un tuit...".

Igualmente, el periodista apoya unas palabras del profesor Pedro Rodríguez y añade: "Esta frivolidad en asuntos como este resulta absolutamente insoportable. Esta gente son los que reparten carné permanentemente de lo que es ser patriota, de lo que no es ser patriota, de los que somos españoles, de lo que no somos españoles. ¿Estos son los que van a venir a salvar a España? ¿A salvar a España, de qué?".

"El problema que tiene el PP principalmente es su nivelito, no su nivelito político, que también, ni siquiera su nivelito intelectual, que también, sino su nivelito y su relación con la decencia", concluye Monrosi.

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia: las palabras de Ester Muñoz junto con la reacción de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la reacción del profesor Pedro Rodríguez y de los periodistas Antonio Maestre, Carmen Morodo y por supuesto, la del propio Monrosi.

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