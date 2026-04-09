Maestre: "Llama la atención que el PP cuando tiene que ponerse del lado de un soldado español o de Israel, se ponga del lado de Israel. Los patriotas"

La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha restado importancia a la detención de un casco azul español, en misión internacional, por Israel: "Yo he estado en controles de tráfico más tiempo retenida". El periodista y escritor Antonio Maestre reacciona a estas palabras. En el video, los detalles.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha restado importancia a la detención de un casco azul español en Líbano por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, motivo que ha llevado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a convocar a la encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, para protestar ante lo sucedido.

"Lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida, pero en cualquier caso no tengo la información y, por tanto, no puedo saber el motivo", ha respondido Muñoz al ser preguntada por este asunto por los medios.

Margarita Robles ha respondido a estas declaraciones en Al Rojo Vivo: "No creo que en ninguno recibiera el trato que recibió nuestro militar. No es necesario opinar de lo que no se sabe", y los colaboradores han hecho lo propio.

Antonio Maestre, periodista y escritor, reaccionaba de esta forma: "Llama la atención que el PP y Ester Muñoz, en este caso, a la que están promocionando porque consideran que tiene nivel, cuando tiene que ponerse del lado de un soldado español en una misión internacional o de Israel, se pone del lado de Israel. Los patriotas".

Es decir, hay un soldado que ha sido detenido, retenido, "yo diría, por lo que está diciendo Margarita Robles, incluso secuestrado por el ejército de Israel", matiza Maestre, y ella, Ester Muñoz, "hace bromas sobre eso para atacar al Gobierno sobre el cuerpo de un casco azul, de un soldado español, de un soldado del ejército español por no criticar a Israel. ¿Qué les pasa con Israel? ¿Tan sometidos están al sionismo internacional en el PP?", concluye y remata Maestre.

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia de información: las palabras de Ester Muñoz junto con la reacción de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la opinión de los analistas Santiago Martínez-Vares y Antonio Maestre.

Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.