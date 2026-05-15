Eduardo Saldaña analiza la situación en Cuba: "Que esté implicado el director de la CIA ya indica que ha habido un cambio importante en el régimen"

El codirector de 'El Orden Mundial' analiza la visita del director de la CIA a Cuba en un momento de máxima tensión con Washington y una profunda crisis energética en la isla, y apunta a un posible giro estratégico de Estados Unidos en su relación con el régimen cubano.

Eduardo Saldaña ha analizado en Al Rojo Vivo el nuevo escenario político que se abre en Cuba tras la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana. El viaje se produce en un momento especialmente delicado para el país caribeño, marcado por la presión internacional y por una creciente asfixia económica y energética en el plano interno, lo que añade un nuevo foco de fricción a la ya deteriorada relación bilateral.

En este contexto, el codirector de El Orden Mundial interpreta el movimiento como un indicio de un posible giro en la estrategia de Estados Unidos hacia la isla. "Cuando hablamos de que se va a producir un cambio de régimen en Cuba, que esté el director de la CIA allí ya indica que ha habido un cambio en la visión sobre el régimen", ha señalado.

Saldaña también ha advertido de que Cuba se ha convertido en uno de los grandes objetivos geopolíticos de Donald Trump en América Latina. "Esto ya lo avisamos con Venezuela. Lo siguiente es Cuba y el cambio tiene que producirse antes de las elecciones de mitad de mandato", ha señalado, en referencia a los comicios legislativos de noviembre en Estados Unidos.

Además, cree que la Administración estadounidense podría aprovechar el deterioro interno de la isla y la presión añadida de la temporada de huracanes para acelerar ese desgaste. "Estados Unidos puede utilizar ese contexto para aumentar la presión sobre el régimen y permitir que Trump se proyecte como el salvador que ayuda a Cuba a salir de la decadencia", ha concluido.

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