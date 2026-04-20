Monrosi ironiza sobre Carlos Baute tras sus cánticos contra Delcy Rodríguez: "Visto el nivel de los Nobel, igual se lo dan a Baute"

El periodista de 'eldiario.es' analiza lo ocurrido en el acto de la Puerta del Sol, donde miles de venezolanos arroparon a María Corina Machado, y la polémica por el cántico de Carlos Baute contra Delcy Rodríguez.

Tras el multitudinario acto celebrado este sábado en la Puerta del Sol, donde miles de personas arroparon a María Corina Machado durante la entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, la polémica se ha centrado en lo ocurrido sobre el escenario. El cantante Carlos Baute, invitado al evento, coreó junto al público el cántico "¡Fuera la mona!", dirigido contra la dirigente venezolana Delcy Rodríguez, lo que ha generado una oleada de críticas por su carácter racista.

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'eldiario.es' José Enrique Monrosi ironiza sobre el episodio: "Visto el nivel de los Premios Nobel, igual algún día se lo dan a Carlos Baute", y añadió que el artista ya había dado "pistas" de su nivel a lo largo de su trayectoria.

Monrosi también puso el foco en la normalización de este tipo de comportamientos en ciertos contextos: recordó que en ámbitos como el fútbol existen protocolos ante cánticos ofensivos, mientras que en este acto político "no hubo ninguna reacción ni reproche".

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