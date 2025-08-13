españa arde
Monrosi insta a Mañueco a mirar a los bomberos a la cara: "Me gustaría que se pusiese frente a los bomberos y les dijera que no hace falta más inversión"
El periodista ha tachado de "irresponsable" el mensaje de Mañueco, porque transmite que "esto es lo que hay, que las administraciones no sirven para nada y que es inevitable: que muera gente, que se quemen parajes patrimonio de la humanidad, que ardan viviendas".
José Enrique Monrosi, en Al Rojo Vivo, ha lanzado un duro mensaje sobre los incendios: "Quiero que el señor Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, se ponga frente a Sergio —bombero— y a sus compañeros. Que los mire a la cara. A los que han renunciado a vacaciones y días libres. A los que trabajan 16 horas sin comer ni beber. A los que despiden a compañeros fallecidos. Y que entonces diga que su dispositivo es suficiente y que no hace falta más inversión".
Para el periodista, ese discurso es "comprarle a Vox la idea de que es cíclico". Pero, insiste, no lo es. "Los informes advertían que este año sería peor que el anterior, y que el próximo será aún más grave. Los trabajadores y los expertos lo han repetido: los recursos son insuficientes", ha reclamado.