Monrosi explica la reacción del Gobierno tras la sentencia del 'caso mascarillas': "En privado percibo un ambiente de noqueo absoluto"

El periodista de 'elDiario.es' analiza la situación interna del PSOE tras la condena a Ábalos y anticipa la estrategia de Pedro Sánchez en el Congreso, entre asunción de responsabilidades, ataque al PP y defensa del Gobierno frente a Vox.

El periodista de 'elDiario.es' José Enrique Monrosi analiza el clima interno del PSOE tras la condena de 24 años a José Luis Ábalos en el caso mascarillas y describe un escenario de máxima tensión en el partido y en el Gobierno.

"No recuerdo un estado de ánimo como el actual, ni siquiera hace un año con el escándalo de Santos Cerdán. Ahora la mayor parte del PSOE y del Gobierno asumen que están muy cerca del caos. Veo, en privado, un ambiente de noqueo absoluto", afirma en Al Rojo Vivo.

De cara a la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso sobre los casos de corrupción que afectan al partido, Monrosi anticipa una estrategia de asunción de responsabilidades combinada con ataque político. "Sánchez asumirá los casos de corrupción de siempre, como los de Ábalos y Cerdán, y veremos en qué términos se pronuncia sobre otros nombres como Zapatero o Leire Díez", señala.

Según el periodista, el discurso también incluirá una respuesta directa a la oposición. "Entrará en el ‘y tú más’, diciendo al PP y a Feijóo que no están en condiciones de dar lecciones", apunta.

Monrosi añade que el Gobierno buscará reforzar el eje central de la legislatura para sostenerse políticamente. "Si hoy el Gobierno sigue en pie en estas circunstancias es porque la alternativa pasa por Vox. Ese factor sigue operando en el Parlamento y en la opinión pública, y muchos no están dispuestos a asumirlo", concluye.

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