Monrosi, sobre Ceuta: "Estamos ante una crisis humanitaria inducida"

Monrosi denuncia en Al Rojo Vivo que la situación de miles de migrantes en Ceuta constituye una "crisis humanitaria inducida" y responsabiliza tanto al Gobierno central como a la Ciudad Autónoma de las condiciones que padecen.

Monrosi, periodista de 'elDiario.es', ha analizado en Al Rojo Vivo la situación que atraviesa Ceuta y ha defendido que la presencia de las Fuerzas Armadas puede ser necesaria ante una situación de crisis.

"Los militares están, las Fuerzas Armadas están precisamente para situaciones como esta. Pretender que no recurramos a las Fuerzas Armadas ante situaciones de crisis no es verdad", ha señalado.

El periodista ha cuestionado además que Ceuta carezca de recursos suficientes para afrontar la situación. "En Ceuta hay 3.000 militares, lo ha dicho él, más de 3.000 militares para una población de 80.000 personas", ha explicado. Según sus cálculos, esto supone aproximadamente un militar por cada 27 o 28 habitantes, una de las mayores densidades de presencia militar de la Unión Europea y muy por encima de la media española, de alrededor de un militar por cada 300 habitantes.

Monrosi también ha puesto el foco en la situación sanitaria y humanitaria de las personas migrantes que permanecen en la ciudad autónoma.

"Tengo la sensación, después de leer a los compañeros que están sobre el terreno, de hablar con los que están allí, de escuchar a las organizaciones no gubernamentales y a nuestros políticos, tanto a los responsables de la Ciudad Autónoma como a los del Gobierno central, de que estamos ante una crisis humanitaria, humanitaria inducida", ha afirmado.

A su juicio, mantener durante 18, 19 o 20 días a miles de personas sin acceso adecuado a aseos, higiene, un techo, comida o agua "solo puede ser una decisión política", porque, sostiene, "no es un problema de falta de recursos".

El periodista considera que detrás de esta situación confluyen distintos intereses políticos. "Han convergido una serie de intereses políticos en un mismo punto macabro, que es intentar lanzar un mensaje de que aquí no son bienvenidos", ha denunciado.

Según Monrosi, ese mensaje tendría una doble finalidad: disuadir a quienes permanecen en Ceuta para que abandonen la ciudad y desalentar a otras personas que pretendan llegar.

"Es un mensaje disuasorio para los que están ahí, para que los que quieran se vayan porque sepan que aquí no tienen derecho a casi nada, a casi nada de lo que sí deberían tener derecho, como es comida, agua o asearse. Y también para que no vengan los que pretenden venir", ha explicado.

El periodista ha señalado tanto al Gobierno central como al Ejecutivo de Ceuta como responsables de la situación, aunque ha destacado el papel del presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas.

"Yo hago responsable a las dos administraciones, a las dos administraciones", ha afirmado. Al mismo tiempo, ha reconocido que Vivas, "con todo su derecho, alarmado por la situación de la Ciudad Autónoma", habría entorpecido durante las últimas semanas algunas medidas, como la instalación de campamentos.

Monrosi también ha rechazado que se vincule directamente a las personas migrantes con los problemas sanitarios detectados en la ciudad, después de que se informara de un brote de sarna.

"Yo me niego de verdad a equiparar, a hacer sinónimo de las personas inmigrantes una enfermedad o un delito o un crimen", ha defendido.

A su juicio, cualquier persona sometida durante días a unas condiciones similares acabaría enfrentándose a problemas de insalubridad. "Si nos someten a situaciones como las que están siendo sometidas estas personas durante días, pues es evidente que estaríamos en condiciones de insalubridad", ha señalado.

Por ello, Monrosi ha advertido de que, si se producen nuevas crisis sanitarias en los próximos días o semanas, la responsabilidad recaerá sobre las administraciones encargadas de gestionar la situación.

"Todas las crisis sanitarias que vayan a suceder en Ceuta en las próximas semanas, en los próximos días, si es que ocurren, serán responsabilidad de los administradores públicos que los han tenido ahí hacinados, sin acceso a nada", ha concluido.

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