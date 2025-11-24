Monrosi, sobre Ayuso tras la condena del fiscal: "Desde el primer minuto está defendiendo a un presunto defraudador confeso que es su pareja"

El periodista José Enrique Monrosi analiza el comportamiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid tras la condena, sin sentencia, al fiscal general del Estado. En el vídeo, los detalles.

Aún sin sentencia, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación y a una multa por un delito de revelación de datos reservados sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, imputado a su vez por varios delitos.

Nada más conocer la condena del Supremo, la presidenta de la Comunidad de Madrid pronunciaba un discurso con doble juego en que celebraba la condena como buena para la democracia, a la vez que decía que "estos hechos" eran propios de una dictadura.

El periodista de elDiario.es, José Enrique Monrosi, tiene muy claro su análisis y opinión: "La presidenta de la Comunidad de Madrid está defendiendo desde el minuto uno con todas las armas que tiene a su disposición como presidenta a un presunto defraudador confeso que es su pareja".

Porque al final, todo esto, insiste el periodista, "ha sido una operación política diseñada por Miguel Ángel Rodríguez [jefe de Gabinete de Ayuso] contra el fiscal general del Estado".

Ahora bien, por otro lado, subraya Monrosi que "esto no es, no era la batalla del relato". Porque, tal como argumenta, "M.Á.R. dijo que la Fiscalía le había ofrecido un pacto al novio de Ayuso y que alguien del Gobierno había cortocircuitado por órdenes políticas ese pacto. Y la nota de prensa salía a explicar la verdad: que esa información era falsa. Y esos datos ya habían sido distribuidos previamente".

En el vídeo podemos ver al completo esta intervención. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.