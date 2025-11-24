Joan Coscubiela, contra la condena al fiscal: "Lo que ha habido es una rara indefensión por parte de García Ortiz, ha sido condenado sin saber por qué"

"No hay datos reservados a proteger porque, entre otras cosas, cuando el fiscal accedió a ellos, ya no eran reservados, sino que estaban en poder de mucha gente", explica en este vídeo Joan Coscubiela, analista de laSexta.

Joan Coscubiela, ex diputado en el Parlamento de Cataluña y analista de laSexta, analiza en Al Rojo Vivo la condena, sin sentencia aún, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, imputado a su vez por diversos presuntos delitos. Este lunes, García Ortiz ha presentado su renuncia.

"Lo que ha ocurrido lo resumiría de la siguiente manera", apunta Coscubiela. "No hay datos reservados a proteger porque, entre otras cosas, cuando el fiscal accedió a ellos, ya no eran reservados, sino que estaban en poder de mucha gente. Por lo tanto, si no hay un hecho a proteger, tampoco hay un delito".

Por supuesto, añade, "tampoco hay víctima": "Porque presentar como víctima a González Amador (novio de Ayuso) que es el primero que cede sus datos a un tercero, a Miguel Ángel Rodríguez [asesor de Ayuso], para que los utilice políticamente en una maniobra de intoxicación, difícilmente puede ser víctima".

Lo que ha habido, concluye el analista, "es una rara indefensión por parte de García Ortiz, ir a un juicio sin saber aún exactamente aún de qué te acusan y salir condenado sin saber por qué te condenan y de qué delito te condenan es una indefensión". En el vídeo podemos ver al completo su opinión.

