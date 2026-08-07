Monrosi, sobre el ático de Ayuso: "¿Cuánto tiempo más una gran mayoría de madrileños seguirá dejándose tratar como idiota?"

El periodista critica las explicaciones de Ayuso sobre la compra del ático de Chamberí y asegura que la presidenta madrileña está "nerviosa" y sin controlar una polémica que puede complicar su situación política.

José Enrique Monrosi, periodista de 'eldiario.es', ha reaccionado a la polémica por la compra del ático de Isabel Díaz Ayuso en Chamberí y a las explicaciones ofrecidas hasta ahora, que considera insuficientes. El periodista ha cuestionado la gestión de la crisis y ha criticado la falta de claridad sobre la operación.

"Yo me pregunto cuánto tiempo más una gran mayoría de madrileños seguirá dejándose tratar como idiota, porque es lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso: tratar a los madrileños como idiotas", ha afirmado Monrosi.

El periodista ha señalado que, a su juicio, no se trata de una cuestión ideológica ni de una disputa entre votantes de distintos partidos, sino de "una cuestión de salud democrática" y de la gestión de recursos públicos. "También le está tomando el pelo a la gente de derechas de la Comunidad de Madrid porque está usando sus impuestos para lo que todo el mundo estamos viendo", ha añadido.

Monrosi también ha valorado la actitud de Ayuso durante sus últimas apariciones públicas y ha asegurado que la presidenta madrileña se encuentra en una situación complicada: "Hace mucho tiempo que no veía así a la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha señalado, interpretando que la dirigente "está realmente nerviosa" y que no tiene controlada la situación.

Además, ha advertido de que las próximas novedades sobre el caso podrían situar a Ayuso en una posición política "mucho más delicada".

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