Mónica García responde a Arenas (PP), que niega que vapeara detrás de ella: "Manual del PP: ante las evidencias, culpan a los demás"

El contexto Un cámara del Senado captó una imagen del senador del PP, Javier Arenas, vapeando dentro del hemiciclo, justo detrás de la ministra de Sanidad. Sin embargo, él negó que estuviera fumando.

La ministra de Sanidad, Mónica García, responde en Al Rojo Vivo a la polémica que rodea a un senador del PP: una cámara del Senado pilló a Javier Arenas vapeando tranquilamente durante la sesión plenaria justo detrás de la ministra de Sanidad. Sin embargo, éste niega que estuviera vapeando, sino que lo que tenía en la mano era un "calentador de tabaco", tal como cuenta el senador a laSexta, insistiendo en que "él no fumó en ningún momento".

Tras recordar el momento en Al Rojo Vivo, en un vídeo, la ministra responde que igualmente los cigarrillos electrónicos, como el que tenía el senador, están prohibidos en espacios cerrados y que también, al igual que el tabaco o los cigarrillos convencionales se van a "regular": "Esa imagen es un poema, pero un poema muy revelador de muchas cosas", afirma García, antes de comenzar a enumerar.

La primera, dice, es que "el PP considera que las instituciones son todas El Ventorro; solo le faltó subir los pies a la mesa". Lo segundo, que "es una falta de respeto", y lo tercero, que "habiendo sido pillado, es capaz de decir que es mentira". En definitiva, sostiene la ministra, "manual del PP; este señor también decía que el 15M era ETA. Venimos de aquellos lodos".

"El PP hace siempre la misma estrategia: ante evidencias visuales, niega la verdad y le echa la culpa a los demás. Y si hay víctimas, también las insulta", concluye García, lanzando una clara petición: "Que terminen de una vez con esta estrategia". En el vídeo podemos ver al completo esta respuesta de la ministra al senador del PP, Javier Arenas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.