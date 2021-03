"Pausado y casi unánime". Así desvela Mónica García en Al Rojo Vivo que ha sido el debate en Más Madrid sobre la propuesta de Pablo Iglesias de acudir a las elecciones del 4 de mayo en una candidatura conjunta. La candidata de Más Madrid a la presidencia de la región reconoce que ella no es una persona impulsiva y que han analizado con calma los pros y contras y hablado con todos hasta finalmente declinar la oferta.

Admite además que ha intercambiado mensajes con Pablo Iglesias, ayer y también hoy y que esta decisión no es un punto y final porque "el diálogo sigue abierto". De esta forma, insiste en que cree que no van a tener problemas para entenderse y en que hay que dejar lo que no es importante a un lado.

Así, lo importante ahora para Más Madrid es centrarse en un objetivo: echar a Ayuso y a Monasterio. "Debemos intentar abarcar todo el electorado posible" y cooperar, dialogar y tener un objetivo común que sería sacar a Ayuso de la Comunidad de Madrid.

Pablo Iglesias y las formas en su anuncio

Ya lo decía ayer también Mónica García a Al Rojo Vivo tras conocer la propuesta del líder de Podemos a través de un vídeo: "Hay que huir de la política espectáculo". Y hoy va un paso más allá. Admite la candidata de Más Madrid que no le has sentado bien las formas. "Que nadie venga a decirme dónde, cómo, cuándo y con quién y menos de esa manera", sentencia.

Precisamente en un vídeo, hoy Mónica García explicaba el rechazo a la propuesta de Iglesias. "Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos", señala en el mismo. Y añade: "las mujeres hemos demostrado con creces que sabemos frenar a la ultraderecha sin que nadie nos tutele. No podemos sumar a la frivolidad de Ayuso más espectáculo y más testosterona".

Sobre el proyecto político, García señala que se trata de un proyecto diferente al de Podemos. Defiende que Más Madrid es "una fuerza política regional, centrada en los madrileños". Y destaca que han estado "en las residencias de ancianos, en la vuelta al colegio, en los centros de salud y los hospitales, somos el partido político que ha dado la cara".